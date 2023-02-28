В России появился кроссовер Subaru Ascent за 4 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Subaru Ascent, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в комплектации Onyx Edition по цене 3 млн 950 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен четырехцилиндровый турбомотор 2.4 мощностью 264 л.с., который работает в сочетании с вариатором Lineartronic и полным приводом. В оснащение Subaru Ascent, помимо прочего, входят черный кожаный салон, раздельный климат-контроль передних и задних сидений, большой экран мультимедиа и большой люк. Второй ряд сидений капитанский – с подлокотниками. Присутствует много ассистентов вождения и круиз-контроль.