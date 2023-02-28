В России появился кроссовер Subaru Ascent за 4 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Subaru Ascent, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в комплектации Onyx Edition по цене 3 млн 950 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом автомобиля установлен четырехцилиндровый турбомотор 2.4 мощностью 264 л.с., который работает в сочетании с вариатором Lineartronic и полным приводом. В оснащение Subaru Ascent, помимо прочего, входят черный кожаный салон, раздельный климат-контроль передних и задних сидений, большой экран мультимедиа и большой люк. Второй ряд сидений капитанский – с подлокотниками. Присутствует много ассистентов вождения и круиз-контроль.
Напомним, летом прошлого года Subaru Ascent претерпел рестайлинг. Обновленный кроссовер отличается от предшественника светотехникой, решеткой радиатора и более «агрессивным» оформлением переднего бампера. Воздухозаборники в нижней части сделаны иначе, что, как отмечают в компании, улучшило ток воздуха под днищем и положительно сказалось на аэродинамике. Сзади появились обновленные фонари С-образной формы, так называемые Konoji.
В салоне Subaru Ascent появился 11,6-дюймовый мультимедийный сенсорный экран. Также кроссовер получил более быстродействующий электрический усилитель тормозов и систему автоматического контраварийного подруливания в сочетании с системой мониторинга слепых зон.
Фото: Subaru