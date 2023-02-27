ГАЗ представил грузовую версию «Соболь NN»

Горьковский автозавод показал грузовую версию нового «Соболь NN». По данным портала Quto.ru, продажи бортовых машин и изотермических фургонов этой модели начнутся в апреле 2023 года. В легких грузовичках «Соболь NN» заинтересованы, в первую очередь, службы доставки продуктов, которым нужен более маневренный и компактный автомобиль, нежели «ГАЗель NN». Основным конкурентом новинки может стать Sollers Argo.

Облегченный вариант «Соболь NN» не имеет обивки грузового отсека, фанерного настила пола, а сдвоенное пассажирское сиденье заменено одинарным. Паспортная грузоподъемность составляет всего 135 кг, а фактическая превышает тонну. Купить такой «Соболь NN» можно за 2 млн 695 тыс. рублей.

Также ГАЗ наладит на своих мощностях массовый выпуск микроавтобусов, которые сейчас по индивидуальным заказам изготавливают сторонние фирмы-доработчики. А пока клиентам доступны 7-местные грузопассажирские «комби», а также цельнометаллические фургоны полной массой 2,5 и 3,5 тонны.

На сегодняшний день «Соболь NN» предлагается с безальтернативным дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 китайского производства, который работает в сочетании с отечественной 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. В будущем у модели должен появиться российский дизельный мотор объемом 2,5 л и полноприводная модификация.

В базовое оснащение автомобиля «Соболь NN» входит подрессоренное кресло водителя, а вот подушек безопасности может не быть, поскольку техрегламент это допускает. В списке опций – медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, четырьмя USB-разъемами и двумя розетками на 12V, подогревы зеркал, сидений и лобового стекла, электромеханический стояночный тормоз и кнопка старт-стоп.

Фото: ГАЗ