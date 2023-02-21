Продажи электрогрузовика EVM Pro начнутся во втором квартале 2023 года

Компания «Электромобили Мануфакчуринг Рус» начала прием предзаказов на первую партию электрогрузомобилей EVM Pro. Об этом агентству «ТАСС» сообщил гендиректор «Электромобили Мануфакчуринг Рус» Илья Рашкин, добавив, что отгрузки машин заказчикам начнутся во втором квартале этого года. Стоимость первых 250 автомобилей составит 4,5 млн рублей. Открытие завода по серийному выпуску EVM Pro (находится в ОЭЗ «Технополис Москва») намечено на конец марта 2023 года. Приобрести новинку можно будет как напрямую в компании «Электромобили Мануфакчуринг Рус», так и в автосалонах «Торгмаш» в Москве.

Электрогрузомобиль EVM Pro, созданный базе шасси УАЗ «Профи», предлагается в трех модификациях – промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Ключевые характеристики электрогрузовика включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе 2022 года Минпромторг РФ, правительство Москвы и производитель коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» подписали специнвестконтракт, согласно которому компания EVM обязуется в течение 4,5 лет инвестировать в проект 286 млн рублей. До окончания действия СПИКа планируется выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта. Производственная площадка компании EVM планируемой мощностью до 1 тыс. автомобилей в год расположена на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн рублей.

Фото: EVM