Hyundai Tucson N Line официально появился у российских дилеров

Российские дилеры Hyundai начали продажи кроссоверов Tucson в новом исполнении N Line, которые поступили по официальному каналу корейской компании и обеспечены фирменной гарантией. Партия состоит из порядка 350 автомобилей, причем основная часть из них, судя по VIN-коду, была выпущена в прошлом году на калининградском заводе «Автотор», оставшиеся машины поставлены по импорту из Южной Кореи, пишет издание «Авторевю». Цены на новинку варьируются от 3 млн 650 тыс. рублей до 4 млн 600 тыс. рублей, в зависимости от комплектации и дилера.

Напомним, премьера Hyundai Tucson N Line состоялась еще в январе 2021 года. От базовой модели он отличается дизайном в спортивном стиле: у него более агрессивные бамперы, пластиковый обвес в цвет кузова (у базовой модели он черный), рельефные накладки на порогах, увеличенный спойлер на пятой двери и оригинальные 19-дюймовые колеса, а также две выхлопных трубы.