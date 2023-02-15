В Россию привезли новые пикапы Mitsubishi L200 по цене от 2,3 млн рублей

Российские дилеры начали продавать пикапы Mitsubishi L200, поставленные в нашу страну неофициально. Напомним, в апреле 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Mitsubishi в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка на момент подготовки отчета не объявляла.

Как пишет «Газета.Ru», продавец из Астрахани предлагает Mitsubishi L200 без пробега с дизелем 2.4 мощностью 181 л.с. по цене 2,7 млн рублей, Продавец из Омска оценил ввезенный в Россию пикап с таким же дизелем в 3,5 млн рублей.

Крупный автодилер в Москве продает дизельные L200 этого года выпуска по цене от 3,1 млн рублей. Другой продавец из столицы предлагает за 2,3 млн рублей пикап с бензиновым двигателем 2.4 мощностью 152 л.с., который работает в сочетании с механической коробкой передач и подключаемым полным приводом. В оснащение автомобиля входят хромированные подножки и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился компактный электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek, который официально в нашей стране не представлен. Цены на новинку доходят до 4 млн 250 тыс. рублей. В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 135 кВт (185 л.с.), который питает батарея емкостью 60 или 80 кВт-ч. Запас хода на одном заряде достигает 400 или 600 км. Компактный кроссовер Mitsubishi Airtrek разработан совместно с индустриальным партнером Mitsubishi Motors в Китае – компанией GAC Motor из Гуанчжоу. В основе модели лежит выпускаемый с 2020 года электромобиль GAC Aion V, от которого новинка отличается оригинальным оформлением передней и задней частей кузова. Длина, ширина и высота Mitsubishi Airtrek составляют 4630, 1920 и 1728 мм соответственно, колесная база равна 2830 мм.

Фото: Mitsubishi