В России начались продажи премиального минивэна Voyah Dream

Российские дилеры Voyah начали продажи подключаемого гибридного минивэна премиум-класса Voyah Dream. Новинка представлена в семиместной версии и двух комплектациях – Business и Executive – стоимостью от 7 млн 990 тыс. рублей и 8 млн 290 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя. С этой моделью в компании «Моторинвест», которая является официальным импортером премиального бренда Voyah в нашей стране, планируют занять нишу бизнесвэнов, где до недавних пор основными игроками были Mercedes V-класса или Toyota Alphard.
Габариты семиместного минивэна Voyah Dream составляют 5315 мм в длину, 1985 мм – в ширину, 1800 мм – в высоту, колесная база равна 3200 мм. Сверхдлинная колесная база модели позволяет настроить различные варианты компоновки пространства салона – второй ряд сидений трансформируется по 8 направлениям, в зависимости от потребностей. Складывающиеся сиденья заднего ряда обеспечат объем багажного отделения в 427 л.
Флагманский минивэн Voyah Dream оснащен последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и 1,5 литровым бензиновым мотором, суммарной мощностью 393 л.с, крутящим моментом в 610 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Бензиновый двигатель используется только для выработки электричества. Суммарный запас хода минивэна составит 750 км по циклу WLTP. Voyah Dream PHEV оснащается разъемами GB/T. Время заряда переменным током через разъем GB/T AC, мощностью 7 кВт, от 0% до 100% составит 4,5 часа.
Напомним, китайский суббренд премиальных электромобилей Voyah, принадлежащий автоконцерну Dongfeng, официально вышел на российский рынок в декабре прошлого года. Первым поступил в продажу кроссовер Voyah Free в чисто электрической и гибридной версиях, которые стоят 8 млн и 7,3 млн рублей соответственно. Помимо нового роскошного минивэна Voyah Dream, который в сентябре должен получить также электрическую модификацию, к началу лета до дилеров доберется роскошный седан Voyah Zhuiguang, хотя для нашей страны ему придется придумать другое название. Таким образом, на российском рынке будут представлены все три модели, которые присутствуют на сегодняшний день в линейке Voyah.
По итогам 2023-го компания «Моторинвест» планирует реализовать в России 5 тыс. автомобилей Voyah. Дилерская сеть марки Voyah уже включает 19 автосалонов в крупных городах России.
Фото: Voyah