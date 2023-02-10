В России начались продажи премиального минивэна Voyah Dream

Российские дилеры Voyah начали продажи подключаемого гибридного минивэна премиум-класса Voyah Dream. Новинка представлена в семиместной версии и двух комплектациях – Business и Executive – стоимостью от 7 млн 990 тыс. рублей и 8 млн 290 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя. С этой моделью в компании «Моторинвест», которая является официальным импортером премиального бренда Voyah в нашей стране, планируют занять нишу бизнесвэнов, где до недавних пор основными игроками были Mercedes V-класса или Toyota Alphard.

Габариты семиместного минивэна Voyah Dream составляют 5315 мм в длину, 1985 мм – в ширину, 1800 мм – в высоту, колесная база равна 3200 мм. Сверхдлинная колесная база модели позволяет настроить различные варианты компоновки пространства салона – второй ряд сидений трансформируется по 8 направлениям, в зависимости от потребностей. Складывающиеся сиденья заднего ряда обеспечат объем багажного отделения в 427 л.

Флагманский минивэн Voyah Dream оснащен последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и 1,5 литровым бензиновым мотором, суммарной мощностью 393 л.с, крутящим моментом в 610 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Бензиновый двигатель используется только для выработки электричества. Суммарный запас хода минивэна составит 750 км по циклу WLTP. Voyah Dream PHEV оснащается разъемами GB/T. Время заряда переменным током через разъем GB/T AC, мощностью 7 кВт, от 0% до 100% составит 4,5 часа.