Кроссовер Opel Mokka появился в России за 3,5 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Opel Mokka, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 550 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый турбодвигатель мощностью 130 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В оснащение модели, помимо прочего, входят матричные фары, адаптивный круиз-контроль, камеру 360 градусов, бесключевой доступ, систему, распознающая дорожные знаки, обогрев сидений, мультируль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль.

Напомним, Opel Mokka второго поколения был представлен в сентябре 2020 года. Машина создана на платформе PSA Peugeot-Citroen CMP, которая также легла в основу компактных хэтчбеков Opel Corsa и Peugeot 208, а также кроссоверов Peugeot 2008 и DS3 Crossback.