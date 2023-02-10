Кроссовер Opel Mokka появился в России за 3,5 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Opel Mokka, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 550 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый турбодвигатель мощностью 130 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.
В оснащение модели, помимо прочего, входят матричные фары, адаптивный круиз-контроль, камеру 360 градусов, бесключевой доступ, систему, распознающая дорожные знаки, обогрев сидений, мультируль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль.
Напомним, Opel Mokka второго поколения был представлен в сентябре 2020 года. Машина создана на платформе PSA Peugeot-Citroen CMP, которая также легла в основу компактных хэтчбеков Opel Corsa и Peugeot 208, а также кроссоверов Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
Дизайн Mokka выполнен в фирменном стиле Opel, который характеризуют лаконичные линии и плотные объемы. Фары при помощи горизонтальной планки объединены в один визуальный элемент – это отсылка к старым Opel 1970-х годов: правда, у них между фарами располагалась фальшрадиаторная решетка, а здесь это глянцевая панель, за которой прячется радар адаптивного круиз-контроля.
Что касается интерьера, Opel Mokka получил цифровую переднюю панель под названием Pure Panel, состоящую из двух дисплеев: 12-дюймовой виртуальной «приборки» и 10-дюймового сенсорного дисплея информационно развлекательного комплекса.
Фото: Opel