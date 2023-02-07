Седаны Peugeot 408 попали под отзыв в России

Компания «Пежо Ситроен Рус» 6 февраля объявила об отзыве 21 автомобиля Peugeot 408, реализованный с декабря 2021-го по июль 2022 года. Причина отзыва: некорректная установка передних противотуманных фар, что может вызывать неправильное направление их светового пучка, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка, и при необходимости, переустановка передних противотуманных фар. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

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Фото: Peugeot