Прототип электромобиля «Атом» будет представлен в апреле – мае

Первый прототип российского электромобиля «Атом», в разработку которого инвестировали глава КАМАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян, будет представлен в апреле – мае 2023 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил генеральный директор бренда «Атом» Игорь Поваразднюк, по словам которого, первый прототип будет использован для тестирования функциональности интерфейсов человека и машины, а осенью выйдут полные функциональные прототипы, которые будут созданы для испытаний всех систем автомобиля. В продажу первые экземпляры поступят в 2025 году.

Ранее стало известно, что компания «Кама» рассчитывает привлечь инвестиций в размере 150 млн долларов. По данным источников RTVI, 20 миллионов из этих средств планируется потратить на покупку простаивающего завода Ford в Набережных Челнах. На нем планируется наладить производство электромобилей по полному циклу, включающего сварку и окраску кузовов. Выпуск штампованных деталей предполагается передать предприятию турецкой компании Coskunoz в Елабуге.

Согласно планам, на одной платформе будет разработано четыре модели электрокаров: 2-дверная городская «Дуо», семейная «Фэмили», такси и коммерческий автомобиль для служб доставки. У всех четырех моделей запас хода составит 500 км на одной зарядке. Максимальная скорость – до 170 км/ч. Кроме того, «Кама» уже достигла предварительных договоренностей с «Росатомом», согласно которым он будет поставлять для электрокаров аккумуляторы, чей выпуск планируется наладить на будущем заводе на территории Балтийской АЭС в Калининградской области.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: «Кама»