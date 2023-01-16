Дилеры привезли в Россию электрокроссовер Lotus Eletre

Российские дилеры начали продажи электрического кроссовера Lotus Eletre, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели в стандартной комплектации S+ составляет 12,7 млн рублей, а топовая версия R+ обойдется в 15,8 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Модель Lotus Eletre оснащается силовой установкой мощностью 918 л.с., системой полного привода и литий-ионной тяговой батареей емкостью 112 кВт-ч. Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет около 600 км. До «сотни» автомобиль разгоняется за 2,95 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч. Также существует версия с мотором в 600 л.с.

В стандартное оснащение Eletre входит беспроводное зарядное устройство для смартфона, передние сиденья с электрической регулировкой по 12 параметрам, четырехзонный автоматический климат-контроль, медиасистема с 15 динамиками, камеры вместо боковых зеркал, пневматическая подвеска и колеса диаметром 22 дюйма.

Напомним, модель Eletre, которая стала первым серийным кроссовером в 70-летней истории Lotus, была представлена в марте прошлого года. Новинку, разработкой которой компания занималась последние 10 лет, в отличие от спорткаров Lotus выпускают не в Великобритании, а в Китае – на новом заводе в Ухане.

Lotus Eletre занял место флагмана в модельной линейке британской марки. По размерам автомобиль сопоставим с кроссовером Lamborghini Urus. Длина составляет 5103 мм, ширина – 2019 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 3019 мм.

Что касается внешности, то Eletre позаимствовал ключевые дизайнерские решения у нового спорткара Emira, дебютировавшего летом 2021 года. В частности, кроссовер получил сложные выштамповки на кузове, узкую диодную оптику, а также схожую переднюю часть. В фальшрадиаторную решетку интегрированы активные заслонки на электрическом приводе, которые автоматически открываются при необходимости дополнительного охлаждения агрегатов, батарей и тормозных механизмов.

Lotus Eletre укомплектован адаптивной пневматической подвеской, меняющей клиренс в зависимости от дорожных условий, а также активными стабилизаторами поперечной устойчивости для подавления кренов кузова. Кроме того, кроссовер получил полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, что обеспечивает устойчивость при поворотах на высоких скоростях и повышает маневренность на малых.

О том, какие электрокары уже доступны жителям нашей страны – читайте здесь.

Фото: Lotus