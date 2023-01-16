Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге

Компания Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», добавив, что в настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге.

Ранее 14 ноября завод Toyota в Санкт-Петербурге в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон. При этом работникам выплачивалось от 12 зарплат, компенсировалась часть расходов на переобучение и переквалификацию. Также работодатель обеспечил сохранение на определенный период сроков действия полисов ДМС.

В сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Напомним, петербургский завод Toyota приостановил свою работу с 4 марта 2022 года в связи с разрывом логистических цепочек. На предприятии выпускались бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер RAV4. Мощности завода «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования предприятия в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

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Фото: Toyota