Пикап SsangYong Rexton Sports появился в России

На российских классифайдах появились предложения о продаже пикапа SsangYong Rexton Sports, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 4,4 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 187 л.с. (крутящий момент – 400 Нм), который работает в сочетании с механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. На выбор – задний привод или жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Rexton Sports имеет пружинную заднюю подвеску и грузоподъемность 400 кг. Обновленный пикап SsangYong Rexton Sports длиной 5,1 метра был представлен в 2021 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились предложения о продаже нового кроссовера SsangYong Torres, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 3 млн рублей.

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Фото: SsangYong