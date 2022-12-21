В России начались продажи кроссовера Jetour X70 Plus | АВТОСТАТ

В России начались продажи кроссовера Jetour X70 Plus

0

В России начались продажи кроссовера Jetour X70 Plus

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
Все оперативные данные

Российские дилеры начали продажи нового кроссовера Jetour X70 Plus, который официально в нашей стране не был представлен. Модель предлагается в максимальной комплектации по цене 2,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

В оснащение Jetour X70 Plus входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ, отделка салона экокожей, панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, объединяющий цифровую приборную панель и мультимедиа широкий дисплей, сиденья с подогревом и др.

Для заказа доступны модификации с 1,5-литровым турбомотором (156 л.с.) в сочетании с «автоматом» и передним приводом. На рынке КНР кроссоверы также оснащаются 2-литровым двигателем мощностью 254 л.с. Машины доступны в 5- или 7-местной компоновке салона.

В России начались продажи кроссовера Jetour X70 Plus

Стоит отметить, что в этом году сообщалось о планах Chery запустить официальные продажи автомобилей суббренда Jetour на российском рынке в 2023 году.

Какие автомобили уже появились в России - читайте в «Календаре новинок».

Фото: Jetour

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыимпортsuvкитайские автомобиликроссоверыпараллельный импорт

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно