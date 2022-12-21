В России начались продажи кроссовера Jetour X70 Plus

Российские дилеры начали продажи нового кроссовера Jetour X70 Plus, который официально в нашей стране не был представлен. Модель предлагается в максимальной комплектации по цене 2,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

В оснащение Jetour X70 Plus входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ, отделка салона экокожей, панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, объединяющий цифровую приборную панель и мультимедиа широкий дисплей, сиденья с подогревом и др.

Для заказа доступны модификации с 1,5-литровым турбомотором (156 л.с.) в сочетании с «автоматом» и передним приводом. На рынке КНР кроссоверы также оснащаются 2-литровым двигателем мощностью 254 л.с. Машины доступны в 5- или 7-местной компоновке салона.