Седан Hyundai Accent начали продавать в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже седанов Hyundai Accent, которые выпускаются в Казахстане и поставляются в нашу страну по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 1,6 млн до 1,9 млн рублей, пишет «Российская газета».

Эта модель, известная в России как Solaris, предлагается с 1,4-литровым двигателем (100 л.с.) или 1,6-литровым мотором (123 л.с.). Коробку передач для них можно выбрать из двух вариантов: либо механическую 6-ступенчатую, либо 6-ступенчатый «автомат».

Стоит отметить, что Hyundai об уходе с российского рынка не объявлял, хотя и начал сокращения персонала на заводе в Санкт-Петербурге, где выпускался, в частности, седан Solaris. Более того, новые автомобили Hyundai продолжают поставлять из Южной Кореи легально, а не по параллельному импорту. Так, например, в конце октября официальным дилерам отгрузили крупную партию кроссоверов Hyundai Tucson. Главное отличие машин, ввезенных легально, от тех, которые попали в Россию по параллельному импорту – это гарантия. В первом случае на автомобили распространяется официальная заводская гарантия, а во втором – ее «урезанная» дилерская версия.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Hyundai