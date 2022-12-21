Обновленный Citroen C5 Aircross добрался до России

Российские дилеры начали продажи обновленного компактного кроссовера Citroen C5 Aircross, который в 2022 году должен был поставляться в нашу страну официально, но в результате добрался до российского рынка благодаря параллельному импорту. Модель предлагается в комплектации Feel по цене от 3 млн 114 тыс. рублей до 3 млн 239 тыс. рублей, пишет портал «Колеса.ру».

В оснащение автомобиля входят подвеска с амортизаторами Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия, диодная оптика, виртуальная приборная панель, мультимедийная система, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, климат-контроль, подогрев передних кресел, камера заднего вида, круиз-контроль. В числе опций доступны атмосферная подсветка интерьера и панорамная крыша.

Обновленный Citroen C5 Aircross представлен в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензинового турбодвигателя 1.6. Совокупная отдача такого кроссовера составляет 225 л.с., на электротяге он может проехать до 55 км. Привод – только передний.