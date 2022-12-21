Обновленный Citroen C5 Aircross добрался до России | АВТОСТАТ

Обновленный Citroen C5 Aircross добрался до России

0

Обновленный Citroen C5 Aircross добрался до России

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
Все оперативные данные

Российские дилеры начали продажи обновленного компактного кроссовера Citroen C5 Aircross, который в 2022 году должен был поставляться в нашу страну официально, но в результате добрался до российского рынка благодаря параллельному импорту. Модель предлагается в комплектации Feel  по цене от 3 млн 114 тыс. рублей до 3 млн 239 тыс. рублей, пишет портал «Колеса.ру».

В оснащение автомобиля входят подвеска с амортизаторами Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия, диодная оптика, виртуальная приборная панель, мультимедийная система, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, климат-контроль, подогрев передних кресел, камера заднего вида, круиз-контроль. В числе опций доступны атмосферная подсветка интерьера и панорамная крыша.

Обновленный Citroen C5 Aircross представлен в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензинового турбодвигателя 1.6. Совокупная отдача такого кроссовера составляет 225 л.с., на электротяге он может проехать до 55 км. Привод – только передний.

Обновленный Citroen C5 Aircross добрался до России

Напомним, в результате рестайлинга автомобиль получил новый дизайн передней части, где плавные изгибы уступают место более строгим и четким линиям. Обновленный стиль нашел отражение во множестве деталей, включая характерные трехмерные задние фонари, новые 18-дюймовые колесные диски с алмазной шлифовкой, а также новые возможности персонализации.

Интерьер C5 Aircross отличают новый дизайн 10-дюймового сенсорного экрана и центральной консоли. Обновленный кроссовер предлагает такие технологии комфорта как подвеска Citroen Advanced Comfort, новые сиденья Citroen Advanced Comfort, а также просторный салон с широкими возможностями трансформации.

Полный список дилеров Citroen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Citroen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортsuvкроссоверыпараллельный импортcitroencitroen c5 aircross

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно