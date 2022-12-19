Петербургский завод Hyundai приступил к сокращению персонала

Петербургский завод Hyundai начинает сокращать рабочих, о чем сотрудникам предприятия было объявлено 19 декабря. Подписание соглашений о расторжении трудового договора начнется 16 января и продлится до 3 февраля. Увольнение сотрудников будет происходить с 23 января по 17 февраля. Если к этому моменту не удастся снизить численность до заданного компанией уровня, с 20 февраля компания начнет сокращения по ТК РФ, пишет портал «Фонтанка.ру». По сведениям источников, компания выплатит работникам 12 окладов. Речь может идти о сокращении до 80% численности штата, при этом само предприятие будут консервировать.

В пресс-службе завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подтвердили планы расстаться с частью сотрудников, объяснив их продолжающейся приостановкой производства.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года связи с нехваткой комплектующих. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов, численность персонала составляет порядка 2200 человек. Помимо российского рынка, петербургский завод Hyundai поставлял все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.

Самой массовой моделью на конвейере «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является Kia Rio – в январе – ноябре 2022 года году в России было куплено 23579 таких автомобилей (-67,5%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. На седане Hyundai Solaris остановили свой выбор 18502 покупателя, что на 65,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Компактный кроссовер Hyundai Creta разошелся в количестве 18301 экземпляр (-69,2%).

Во сколько обходится содержание этих (и других) моделей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Hyundai