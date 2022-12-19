«Соллерс» возобновит производство восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ

Компания «Соллерс» возобновит производство восьмицилиндровых двигателей в первом полугодии 2023 года. Бензиновые и битопливные двигатели ЗМЗ серий 523, 524 производились на Заволжском моторном заводе (ныне – Заволжский филиал ООО «УАЗ») до 2021 года и использовались во многих известных моделях коммерческой техники и автобусов, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Как заявил директор Заволжского филиала ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев, в настоящее время на рынке вновь возник спрос на линейку двигателей V8 – как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей, и в компании видят четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце ноября 2022 года компания «Соллерс» запустила на заводе в ОЭЗ «Алабуга» производство легких коммерческих автомобилей Atlant и Argo. До конца года компания планирует реализовать 900 автомобилей под своим брендом, в течение двух-трех лет – 30 тысяч, в перспективе 5 лет объем продаж и производства автомобилей может составить около 50 тыс. машин. Автомобили доступны для покупки более чем в 50 дилерских центрах в 38 городах России. Цены на Sollers Argo стартуют от 2 млн 559 тыс. рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость Sollers Atlant начинается от 2 млн 904 тыс. рублей – за эту цену предлагается цельнометаллический фургон короткой базы и средней крыши с дизельным двигателем. Как отмечается, новые модели Sollers заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Соллерс»