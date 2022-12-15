Обновленный Changan CS35PLUS доступен для заказа в России

Российские дилеры Changan начали продажи обновленного компактного кроссовера Changan CS35PLUS. Новинка предлагается в двух комплектациях – Advance и Tech – стоимостью 2 млн 379 тыс. 900 рублей и 2 млн 429 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Что касается экстерьера обновленного Changan CS35PLUS, полностью новая передняя часть кроссовера демонстрирует фамильную трапецивидную декоративную решетку радиатора. Светодиодная оптика имеет запоминающуюся конфигурацию: узкие ДХО образовывают горизонтальную линию, а основная головная оптика вынесена в отдельные блоки. Задняя оптика также была создана заново и образует единый элемент. Стоит также отметить новые увеличенные колесные диски (18”) и красные акценты на кузове.

Салон Changan CS35PLUS отличает цифровая приборная панель с 7-дюймовым цветным дисплеем, которую продолжает 10-дюймовый сенсорный экран управления мультимедийным развлекательным центром. В отделке салона появились контрастные вставки красного цвета.

Комплектация Advance (2 млн 379 тыс. 900 руб.) включает подогрев передних сидений и ветрового стекла, ассистент парковки, камеру заднего вида, климат-контроль с PM0.1 фильтром, круиз-контролем и систему дистанционного запуска и др.

Старшую версию Tech (2 млн 429 тыс. 900 руб.) дополняют адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтальных столкновений, боковые шторки безопасности для пассажиров переднего и заднего ряда, кожаная отделка салона, подогрев второго ряда сидений и панорамная крыша с электроприводом. Внешне максимальную комплектацию отличает увеличенный размер колесных дисков.

Под капотом Changan CS35PLUS установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который развивает 150 л.с. и 255 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Changan начали продажи кроссовера Changan CS55PLUS нового поколения. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Luxe и Tech – по цене от 2 млн 669 тыс. 900 рублей до 2 млн 789 тыс. 900 рублей.

По итогам ноября в России было куплено 270 автомобилей Changan, что на 8,4% больше по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 2211 машин (-38%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Changan