Новый Nissan Pathfinder снова доступен для покупки в России

Водителю доступны навигационная система, функция автоматического переключения дальнего света фар на ближний, система определения усталости автомобилиста, функция мониторинга слепых зон и контроля рядности движения, а также система кругового обзора.

Новый Nissan Pathfinder, доступный у российских дилеров, отличается 20-дюймовыми колесными дисками, двухцветной окраской кузова и рейлингами на крыше. В салоне устанавливается цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов, а также четыре USB-разъема для пассажиров первого и второго ряда.

Российские дилеры начали продажи флагманского кроссовера Nissan Pathfinder нового поколения, поставленного по схеме параллельного импорта. Модель предлагается в комплектации High Tech по цене 8 млн 515 тыс. рублей, сообщает портал Autonews.ru .

Дизайн нового Nissan Pathfinder отличают трехсекционная решетка радиатора V-motion, передние фары С-образной формы и обтекаемые линии крыши кузова. Полностью светодиодные фары включают в себя секцию дневных ходовых огней зауженной формы, а обтекаемый дизайн задней стойки позволяет применять комбинацию двух оттенков краски на кузове – такое решение предлагается на модели впервые. Широкие задние светодиодные фары еньшими размерами, чем у предыдущей версии. Дверь багажника с характерным угловатым дизайном напоминает очертания первых моделей Pathfinder, это сходство усиливается и крупной, матового хрома надписью Pathfinder.

Напомним, внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения появился на российском рынке в феврале этого года, однако уже в начале марта его поставки в нашу страну были приостановлены из-за внешних санкций.

Во сколько обходится содержание Nissan Pathfinder (и не только) – рассчитать при помощи "Калькулятора оценки стоимости владения".

Фото: Nissan