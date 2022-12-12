Седан Hyundai Avante появился на российском рынке

На российских классифайдах появились объявления о продаже седана Hyundai Avante, который в нашей стране официально был представлен под названием Elantra, а теперь ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет 2 млн 700 тыс. рублей, пишет портал Motor.ru. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 123 л.с., который работает в сочетании с вариатором.

В комплектацию Hyundai Avante входят 17-дюймовые колесные диски, светодиодная головная оптика, отделка салона кожей, а также подогрев всех сидений, камера заднего вида и мультимедийная система сенсорным экраном диагональю 10,25-дюйма. Кроме того седан оснащен датчиком света и множеством водительских ассистентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились объявления о продаже нового субкомпактного кроссовера Hyundai Venue, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 1,7 млн до 2,1 млн рублей.

Стоит отметить, что Hyundai об уходе с российского рынка не объявлял, хотя и продлил простой на заводе в Санкт-Петербурге до декабря (по некоторым данным, производство готовят к консервации). Более того, новые автомобили Hyundai продолжают поставлять из Южной Кореи легально, а не по параллельному импорту. Так, например, в конце октября официальным дилерам отгрузили крупную партию кроссоверов Hyundai Tucson. Главное отличие машин, ввезенных легально, от тех, которые попали в Россию по параллельному импорту – это гарантия. В первом случае на автомобили распространяется официальная заводская гарантия, а во втором – ее «урезанная» дилерская версия.

Во сколько обходится содержание автомобиля Hyundai Elantra (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai