Opel Astra получила электрическую версию

Компания Opel представила электрическую модификацию модели Astra последнего поколения – хэтчбек Astra Electric и универсал Astra Sports Tourer Electric. В Европе продажи новых электромобилей начнутся в 2023 году – хэтчбек появится на рынке летом, а универсал выйдет на рынок к концу следующего года.

Как пишет газета «Коммерсант», от версий с двигателями внутреннего сгорания новинки отличаются особыми по дизайну 18-дюймовыми колесами и шильдиками, а салон имеет только особое оформление цифровой панели приборов со специфическими для электромобиля показателями.

Opel Astra Electric и Opel Astra Sports Tourer Electric получили 156-сильный электромотор, установленный на передней оси, и батарею 54 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки около 415 км.