Электрокроссовер Ford Mustang появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи электромобиля Ford Mustang Mach-E, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет 13 млн рублей, при этом дилер обещает годовую гарантию на все основные узлы и агрегаты, пишет портал Autonews.ru.

Впервые «зеленый» кроссовер Ford Mustang Mach-E появился в продаже в 2020 году. Габариты автомобиля составляют 4712х1881х1597 мм, размер колесной базы равен 2984 мм. Силовая установка мощностью 258 л.с. позволяет электрокару разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд. Электромотор работает в паре с «автоматом», привод у машины полный.

Ford Mustang Mach-E оснащен аккумулятором емкостью 75,7 кВт-ч. На одном заряде электрокроссовер способен проехать около 420 км. Полная зарядка займет 28 часов.

В салоне установлен сенсорный дисплей. Помимо этого, в комплектацию входит система удержания в полосе, парктроники, климат-контроль, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также функция настройки яркости подсветки.

О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны, вы можете узнать здесь: www.carx.ru.

Фото: Ford