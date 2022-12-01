Седан Chevrolet Nexia снова появился у российских дилеров

Российские дилеры начали продажи седана Chevrolet Nexia 2022 года выпуска, поставленного по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет 1 млн 119 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания UzAuto Motors к концу 2022 года прекратит производство субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark и седана Chevrolet Nexia. Такое решение объясняется тем, что предприятие поэтапно переводит свои мощности под новые модели на платформе GM GEM. К ним относятся компактный кроссовер Chevrolet Tracker и седан Chevrolet Onix.

Полный список дилеров Chevrolet (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Chevrolet