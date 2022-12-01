АВТОВАЗ возобновит производство LADA Largus в 2023 году

АВТОВАЗ планирует возобновить производство модели LADA Largus на заводе в Тольятти в 2023 году. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил президент компании Максим Соколов, не уточнив более точных сроков.

Ранее планировалось, что LADA Largus может вернуться на конвейер уже в конце нынешнего года или в начале 2023-го. Напомним, производство LADA Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей.

Кроме того, по словам Соколова, в 2023 году на предприятии «ЛАДА Ижевск» планируется выпустить опытную партию электрических фургонов LADA e-Largus. Как отметил глава АВТОВАЗа, в отличие от многих других проектов электромобилей, которое были презентованы в России, e-Largus – это единственный реально отечественный и высоко локализованный автомобиль.

Ранее Максим Соколов говорил, что сроки серийного производства LADA e-Largus на заводе «ЛАДА-Ижевск» во многом будут зависеть от потребностей рынка. При этом стоимость электрического фургона может быть выше на 20 – 30% автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

По итогам десяти месяцев 2022 года в России было куплено 11687 универсалов LADA Largus, что на 63,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате эта модель вошла в ТОП-10 бестселлеров российского авторынка.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA Largus (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ