Дилеры привезли в Россию автомобили Alfa Romeo

Российские дилеры начали продажи автомобилей Alfa Romeo, поставленных в нашу страну по схеме параллельного импорта. Напомним, итальянская марка, принадлежащая концерну Stellantis, несколько раз выходила на российский рынок. Официальные продажи Alfa Romeo в России были прекращены в 2017 году, пишет «Газета.Ru».

Так, дилер из Нижнего Новгорода предлагает приобрести кроссовер Alfa Romeo Stelvio за 6 млн 850 тыс. рублей. Автомобиль оснащен дизелем мощностью 210 л.с. с автоматической трансмиссией и полным приводом. Продавец из Краснодара предлагает купить новый Alfa Romeo Stelvio с 280-сильным двигателем за 5,1 млн рублей. В качестве одного из преимуществ он указал наличие интерфейса на русском языке.

У дилера из Нижнего Новгорода доступны и седаны Alfa Romeo Giulia. За стандартную версию с 200-сильным бензиновым мотором продавец просит более 4,6 млн рублей, а «заряженная» модификация Quadrifoglio с двигателем мощностью 510 л.с. предлагается за 8,5 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Alfa Romeo рассказала о планах дальнейшего развития модельного ряда, который в начале 2022 года пополнил кроссовер Tonale. Так, подтвержден дебют еще более компактного кроссовера, который пока известен под названием Alfa Romeo Brennero. Он появится в 2024 году и станет первым электромобилем марки, хотя будет и версия с двигателем внутреннего сгорания. А вот следующая новинка, выход которой намечен на 2025 год, будет уже чисто электрической. С этого времени все новые модели Alfa Romeo станут исключительно батарейными. Никаких подробностей об этой модели пока нет: глава компании Жан-Филипп Импарато лишь намекнул, что электромобиль будет заточен под американский рынок и, возможно, окажется на стыке жанров легковушек и кроссоверов. Наконец, потом произойдет смена поколений седана Giulia и кроссовера Stelvio. Все три новые модели станут базироваться на модульной платформе STLA Large концерна Stellantis, которая предусматривает задний или полный привод. С 2027 года Alfa Romeo полностью перейдет на электромобили.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Alfa Romeo