Новый кроссовер Changan UNI-K может занять более 20% в продажах марки

Новый флагманский кроссовер Changan UNI-K начал поступать российским дилерам и уже доступен к покупке. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Luxe и Tech – по цене от 3 млн 289 тыс. 900 рублей до 3 млн 549 тыс. 900 рублей. По прогнозу ГК «Прагматика», уже в первый год Changan UNI-K может занять долю в 20% от общего объема продаж бренда, сообщает пресс-служба дилера.

Как отмечается, Changan UNI-K – самый большой кроссовер в модельной линейке марки: его длина составляет 4865 мм, ширина – 1948 мм. Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая может работать в режимах Standard, Sport или Eco.

Базовая комплектация Comfort (от 3 млн 289 тыс. 900 руб.) предлагается с передним приводом, дистанционным запуском двигателя и смарт-ключом с функциями удаленного управления и комфортного доступа. Уже в начальном уровне оснащения кроссовер доступен с панорамным люком на крыше.

Комплектации Luxe (от 3 млн 439 тыс. 900 руб.) и Tech (от 3 млн 549 тыс. 900 руб.) оснащены полным приводом. В версии Luxe предлагается адаптивный круиз-контроль с системой экстренного автоматического торможения. В топовой комплектации Tech к адаптивному круиз-контрою добавляются ассистент движения в «пробке», мониторинг слепых зон, функции предупреждения о фронтальном столкновении и о сходе с полосы, а также опции удержания в полосе движения и торможения при обнаружении пешеходов. Все три комплектации Changan UNI-K оснащены скрытыми дверными ручками, которые выдвигаются автоматически.

Сколько уже автомобилей Changan в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: ГК «Прагматика»