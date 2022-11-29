Peugeot 208 в октябре 2022 года стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Peugeot 208 по итогам октября вновь стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, «двести восьмой» является лидером продаж и по итогам десяти месяцев 2022-го, а значит, эта модель имеет шансы стать новым бестселлером года, отобрав это звание у Volkswagen Golf.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в октябре стал Peugeot 208 с показателем 17 075 реализованных машин (+23%). Второе место занял Volkswagen Golf, чьи продажи составили 17 038 автомобилей (+96%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели увеличилась на 18% до 16 147 единиц.

Далее идет Fiat 500, на котором остановили свой выбор 16 117 европейских покупателей (+24%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota Yaris, разошедшийся тиражом в 16 039 экземпляров (рост в 2,4 раза). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen T-Roc (13 378 шт., +11%), Renault Clio (13 167 шт., -8%), Citroen C3 (12 248 шт., +6%), Toyota Yaris Cross (12 079 шт., рост в 2,7 раза) и Opel/Vauxhall Corsa (11 560 шт., +1%).

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Фото: Peugeot