Компания Alfa Romeo представила гибридный вариант кроссовера Tonale – исполнение Plug-In Hybrid Q4. Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил 280-сильную бензо-электрическую силовую установку, в которой использованы 180-сильный 1,3-литровый бензиновый турбомотор, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач и 122-сильный электромотор на задней оси. Батарея на 15,5 кВтч позволяет на электротяге проехать до 80 км.

По уровню оснащения, не считая специфических режимов работы силовой установки и особенностей мультимедийной системы, гибридный полноприводный кроссовер аналогичен версиям с бензиновым и дизельным двигателями. Вариант Plug-In Hybrid доступен только с полным приводом.

Напомним, премьера Alfa Romeo Tonale, который стал первым компактным кроссовером в истории итальянской марки, состоялась в начале 2022 года.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Alfa Romeo