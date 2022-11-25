Седан Chevrolet Malibu начали продавать в России

У российских дилеров появился в продаже флагманский седан Chevrolet Malibu казахстанского производства, поставленный по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет 2 млн 989 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 253 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

В оснащение Chevrolet Malibu входят двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, кожаный салон, электрорегулировка рулевой колонки и сиденья водителя, камера заднего вида, фронтальные и боковые эйрбеги, датчики дождя и света, парктроники, аудиосистема Bose, круиз-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем.