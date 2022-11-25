Седан Chevrolet Malibu начали продавать в России

У российских дилеров появился в продаже флагманский седан Chevrolet Malibu казахстанского производства, поставленный по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет 2 млн 989 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 253 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
В оснащение Chevrolet Malibu входят двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, кожаный салон, электрорегулировка рулевой колонки и сиденья водителя, камера заднего вида, фронтальные и боковые эйрбеги, датчики дождя и света, парктроники, аудиосистема Bose, круиз-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», General Motors объявил об окончательном уходе с российского рынка из-за американских и международных санкций в апреле этого года. До этого, 11 марта «роскошные автомобили» из США попали под запрет на экспорт в Россию. После того как GM свернул локальное производство в нашей стране в 2015 году на фоне присоединения Крыма, концерн сфокусировался на премиальном сегменте российского рынка с помощью бренда Cadillac и американских моделей Chevrolet. На российском рынке марки проигрывали конкуренцию более традиционным европейским лидерам сегмента премиальных автомобилей. При этом массовые модели Chevrolet производились по лицензии GM в Узбекистане, однако с 9 марта их поставки в Россию также были прекращены.
Какие автомобили могут появиться на российском рынке - читайте в «Календаре новинок».
Фото: chevrolet-auto.kz