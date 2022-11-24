Новый Ford Mondeo китайского производства появился в России | АВТОСТАТ

Новый Ford Mondeo китайского производства появился в России

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Новый Ford Mondeo китайского производства появился в России

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Российские дилеры начали продажи седанов Ford Mondeo китайского производства, поставленных по схеме параллельного импорта. Напомним, эта модель покинула нашу страну в 2019 году, когда компания Ford прекратила локальное производство легковых автомобилей.

Как пишет «Газета.Ru», китайский седан Mondeo с бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 165 л.с., автоматической трансмиссией и передним приводом предлагается одним из дилеров по цене 2,7 млн рублей. Автомобиль с гибридной силовой установкой на базе мотора 2 л в сочетании с вариатором обойдется в 3,1 млн рублей.

Напомним, компания Ford прекратила производство седанов Mondeo в США и Европе спустя 30 лет после дебюта модели – последний автомобиль сошел с конвейера в начале 2022 года на заводе в испанской Валенсии. Тем не менее, модель осталась в линейке производителя в Китае, где в начале этого же года дебютировал седан пятого поколения – его дилеры и предлагают российским покупателям.

Новый Ford Mondeo китайского производства появился в России

Новый Ford Mondeo разработан китайским дизайн-центром Ford в Шанхае и выпускается совместным предприятием Changan-Ford. Модель создана на платформе C2 с задней многорычажной подвеской – основные узлы и агрегаты модель делит с премиальным седаном Lincoln Zephyr. Внешне новый седан напоминает кросс-хэтчбек Evos и внедорожник Equator, у которых он позаимствовал характерную радиаторную решетку с ячеистой структурой и узкую светодиодную оптику. В салоне автомобиля центральное место занимает экран длиной 1,1 метра (диагональ – 43 дюйма), в котором объединены приборная панель и дисплей мультимедиа.

Полный список дилеров Ford (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиимпортпараллельный импортfordford mondeo

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