Новый Ford Mondeo китайского производства появился в России

Российские дилеры начали продажи седанов Ford Mondeo китайского производства, поставленных по схеме параллельного импорта. Напомним, эта модель покинула нашу страну в 2019 году, когда компания Ford прекратила локальное производство легковых автомобилей.

Как пишет «Газета.Ru», китайский седан Mondeo с бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 165 л.с., автоматической трансмиссией и передним приводом предлагается одним из дилеров по цене 2,7 млн рублей. Автомобиль с гибридной силовой установкой на базе мотора 2 л в сочетании с вариатором обойдется в 3,1 млн рублей.

Напомним, компания Ford прекратила производство седанов Mondeo в США и Европе спустя 30 лет после дебюта модели – последний автомобиль сошел с конвейера в начале 2022 года на заводе в испанской Валенсии. Тем не менее, модель осталась в линейке производителя в Китае, где в начале этого же года дебютировал седан пятого поколения – его дилеры и предлагают российским покупателям.