Новый Duster появился у российских дилеров под брендом Dacia

Кроссовер предлагается с 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 115 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. В самую оснащенную комплектацию (2,3 млн рублей) входят климат-контроль, четыре камеры, восемь подушек безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ, датчики контроля слепых зон, светодиодные ходовые огни и прочие опции.

Напомним, в России кроссовер Duster до весны этого года выпускался под брендом Renault (владеет румынским заводом Dacia). От российской версии Duster вариант Dacia отличается лишь оформлением передней оптики и решетки радиатора, а техническая составляющая у машин идентична – обе модели базируются на платформе B0 и имеют одинаковую агрегатную базу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Dacia