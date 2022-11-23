Кроссовер SsangYong Torres доступен к покупке в России

На российских классифайдах появились предложения о продаже нового кроссовера SsangYong Torres, поставленного по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 976 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с., который работает совместно со стартер-генератором. Коробка передач – 6-ступенчатый «автомат» Aisin, привод – полный.

Интерьер SsangYong Torres отличает цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и небольшой сенсорный дисплей, который находится на месте центральной консоли и отвечает за климат контроль и подогрев передних сидений. Также доступна функция автоматического корректора фар.