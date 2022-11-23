Кроссовер SsangYong Torres доступен к покупке в России

На российских классифайдах появились предложения о продаже нового кроссовера SsangYong Torres, поставленного по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 976 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с., который работает совместно со стартер-генератором. Коробка передач – 6-ступенчатый «автомат» Aisin, привод – полный.
Интерьер SsangYong Torres отличает цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и небольшой сенсорный дисплей, который находится на месте центральной консоли и отвечает за климат контроль и подогрев передних сидений. Также доступна функция автоматического корректора фар.
Напомним, южнокорейская компания SsangYong представила новый кроссовер Torres с брутальным дизайном в июне этого года. Автомобиль, чья длина превышает 4,5 м, построен на платформе от модели Korando. Спереди используются стойки МакФерсон, а сзади – многорычажная конструкция.
SsangYong Torres отличает достаточно необычный, «внедорожный» дизайн. Кроссовер получил решетку радиатора с вертикальными планками в стиле Jeep, защитные пластиковые накладки на кузов, светодиодную оптику и специальный бокс на задней стойке крыши, как у Land Rover Defender. Колесные диски могут быть диаметром от 17 до 20 дюймов. Объем багажника составляет 703 л.
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Фото: SsangYong