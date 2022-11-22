Acura RDX стал доступен для покупки в России

На российских классифайдах появились предложения о продаже нового кроссовера Acura RDX, поставленного по схеме параллельного импорта из ОАЭ.

Как пишет «Газета.Ru», модель предлагается в комплектации A-Spec по цене от 4,2 млн рублей до 5,4 млн рублей, в зависимости от дилера. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 272 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом.

В список оснащения входят 20-дюймовые диски, панорамная крыша, многорежимная система движения, двухзонный климат-контроль, 10-дюймовый дисплей мультимедиа с навигацией и др.

Ранее стало известно, что один из российских официальных дилерских центров Honda начал продажи флагманского кроссовера Acura MDX четвертого поколения. Стоимость модели 2022 года выпуска в максимальной комплектации составляет 9 млн рублей. Автомобиль предлагается с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 290 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода.