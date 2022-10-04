Toyota представила внедорожную версию RAV4 | АВТОСТАТ

Toyota представила внедорожную версию RAV4

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Toyota представила внедорожную версию RAV4

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Компания Toyota представила версию кроссовера RAV4 с внедорожной отделкой для японского рынка. Стоимость версии Toyota RAV4 Adventure Offroad Package II составляет от 3,9 до 4,5 млн иен (1,6 – 1,8 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет «Газета.ru», автомобиль с внедорожным пакетом Adventure Offroad Package II отличают детали экстерьера, окрашенные защитной краской Gori Gori Black, препятствующей появлению царапин. Интерьер получил оранжевую прострочку и шильдик Offroad Adventure. Кроссовер во внедорожном исполнении оснащен 18-дюймовыми колесными дисками черного цвета и внедорожными шинами. Кроме того, у RAV4 для бездорожья на 10 мм увеличен клиренс.

Для японского рынка такой RAV4 предлагается с 2-литровым бензиновым двигателем, а также гибридной силовой установкой на основе 2,5-литрового бензинового мотора в обычном и подзаряжаемом исполнении. Автомобиль доступен с передним или полным приводом.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvспецверсиикроссоверыtoyotatoyota rav4

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