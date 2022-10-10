FAW намерен поставлять в Россию подержанные автомобили

Компания FAW планирует поставить в Россию автомобили с пробегом из Китая. Среди них будут как дешевые Volkswagen Jetta, так и премиальные Hongqi – в общей сложности 4750 штук, пишет портал «Китайские автомобили». Как отмечается, для FAW практика экспорта подержанных машин не нова, главными покупателями подразделения компании выступают Иордания и Казахстан.

«Китайские автомобили, снятые с производства, следует покупать с большой осторожностью и в изумительном состоянии, так как большинство китайских производителей не выпускали каталоги запчастей на свою продукцию, и подобрать запчасть по VIN-коду будет крайне сложно. Также китайские машины имеют крайне низкую ликвидность, а снятые с производства модели потеряют в цене еще больше и быстрее, – комментирует директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко. – Качество китайских авто улучшилось, но производителям из КНР еще учиться и учиться делать действительно хорошие машины. Поэтому мы рекомендуем выбирать максимально свежий автомобиль, желательно на гарантии и от одного владельца. Это лучший способ познакомиться с данными машинами без особых проблем».

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Фото: «Китайские автомобили»