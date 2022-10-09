Стали известны самые популярные модели LADA в сентябре 2022 года

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – в сентябре было куплено 17490 легковых автомобилей LADA (+9,8%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. По итогам девяти месяцев 2022 года продукция АВТОВАЗа разошлась в количестве 116791 машины, что на 56,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной моделью в России по итогам сентября остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 12156 покупателей (рост в 3,7 раза). На второе место вышел внедорожник LADA Niva Legend с показателем 2054 машины (рост в 2,2 раза). Третий результат показала LADA Vesta – 1424 купленных автомобиля (-82,4%). Владельцами внедорожника LADA Niva Travel стали 1030 россиян, что на 30,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Напомним, в середине августа было возобновлено производство этой модели в упрощенной комплектации, и в конце месяца автомобили начали поступать дилерам. Замыкает пятерку бестселлеров АВТОВАЗа на этот раз универсал LADA Largus, разошедшийся тиражом в 542 экземпляра (-62,7%). Оставшиеся 284 автомобиля – это LADA XRAY (-58,9%).

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ