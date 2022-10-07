MINI получил юбилейную спецверсию для США

В 2022 году исполняется 20 лет с момента, когда британская марка MINI впервые была официально представлена в США. По случаю круглой даты автопроизводитель решил выпустить специальную серию 5-дверного хэтчбека MINI Cooper S, которая получила особый декор кузова и ряд стилистических решений, позволяющих выделить новинку на фоне прочих представителей модельного ряда, пишет портал Motor.ru.
Напомним, хэтчбек предыдущего поколения появился в США в 2002 году и трехдверка была доступна в цвете Chili Red, но современная модель будет предложена в более широкой гамме оттенков – красном Chili Red, белом Pepper White и синем Island Blue. Как отметили в MINI, палитра была выбрана исходя из соображений патриотизма – все эти цвета используются в национальных флагах и Великобритании, и США.
Независимо от основного цвета, крыша и корпуса зеркал заднего вида выполнены в серебристом оттенке, а часть элементов экстерьера, включая 17-дюймовые колеса – в черном. На капоте со стороны водителя появилась полоса с красными, белыми и синими акцентами и звезда со стороны пассажира.
Аналогичные декоративные элементы присутствуют на бортах. Хэтчбеки в модификации MINI 20 Years Edition получили логотипы спецверсии в салоне, отделанном черной кожей и алькантарой. Кроме того новая модификация пятидверки имеет богатую базовую комплектацию, в которую включены некоторые платные для других версий опции.
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Фото: MINI