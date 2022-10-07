MINI получил юбилейную спецверсию для США

В 2022 году исполняется 20 лет с момента, когда британская марка MINI впервые была официально представлена в США. По случаю круглой даты автопроизводитель решил выпустить специальную серию 5-дверного хэтчбека MINI Cooper S, которая получила особый декор кузова и ряд стилистических решений, позволяющих выделить новинку на фоне прочих представителей модельного ряда, пишет портал Motor.ru.

Напомним, хэтчбек предыдущего поколения появился в США в 2002 году и трехдверка была доступна в цвете Chili Red, но современная модель будет предложена в более широкой гамме оттенков – красном Chili Red, белом Pepper White и синем Island Blue. Как отметили в MINI, палитра была выбрана исходя из соображений патриотизма – все эти цвета используются в национальных флагах и Великобритании, и США.