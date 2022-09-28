Индийская Tata выпустила самый доступный электромобиль в стране

Компания Tata Motors представила в Дели электрический хетчбэк Tata Tiago EV, цена которого начинается от 849 тыс. рупий (около 621 тыс. рублей).

Как пишет «Газета.Ru», это самый дешевый электромобиль в Индии, и с помощью низкой цены Tata собирается привлечь значительное число новых клиентов. Базовая версия электрического Tata Tiago обеспечивает запас хода в 250 км на одной зарядке. У более дорогой модификации емкости батареи хватает на 315 км пути.

По оценкам Tata Motors, эксплуатационные расходы для компактного электромобиля будут в семь раз меньше, чем у его бензиновой версии, которая также представлена на индийском рынке. В 2021 году компания направила на разработку и производство электромобилей 1 млрд долларов в качестве инвестиций. К 2026 году Tata Motors планирует выпустить 10 моделей на электротяге.

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Фото: autoblog.com

