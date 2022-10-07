Opel представил «заряженную» Astra GSe

Компания Opel воскресила суббренд GSe, под которым прежде выпускались спортивные версии моделей марки. При этом если раньше аббревиатура расшифровывалась как Grand Sport Einspritzung, то теперь это Grand Sport Electric. Иными словами, шильдик получат только электрифицированные автомобили, и первым из таких стала плагин-гибридная Astra.

Как пишет портал Motor.ru, внешне новую Opel Astra GSe можно отличить от обычного подзаряжаемого гибрида этой же модели по 18-дюймовым дискам, отсылающим к оригинальной Manta GSe, и спортивным бамперам, а в салоне появились кресла с развитой боковой поддержкой. В числе технических особенностей, помимо перенастроенного рулевого управления, – заниженная на сантиметр подвеска с амплитудозависимыми амортизаторами Koni FSD и иными пружинами, а также особые настройки системы стабилизации (порог срабатывания отодвинут дальше, чтобы добавить немного азарта).

А вот силовая установка вопреки ожиданиям прибавку к мощности не получила: бензиновый двигатель и электромотор суммарно развивают 225 л.с. Такая гибридная Astra способна ехать на чистом электричестве, а заряд батареи можно пополнить от обычной розетки.

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Фото: Opel