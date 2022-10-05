Peugeot обновил электромобиль e-208 | АВТОСТАТ

Peugeot обновил электромобиль e-208

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Peugeot обновил электромобиль e-208

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Компания Peugeot обновила электромобиль e-208, оснастив модель новой силовой установкой. Новинка появится на европейском рынке в начале 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», модернизированный хэтчбек визуально не отличается от предшественника, поскольку основные изменения носят технический характер.

Так, у модели улучшена климатическая система, изменены передаточные числа коробки передач и установлены более экономичные покрышки.

Кроме этого, Peugeot e-208 получил 156-сильный электромотор, установленный на передней оси, и батарею 54 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки около 400 км. Силовая установка заимствована у нового Peugeot e-308, который дебютировал осенью 2022 года.

Peugeot обновил электромобиль e-208

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Фото: Peugeot

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиэлектромобилиpeugeotpeugeot 208

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