Peugeot обновил электромобиль e-208

Компания Peugeot обновила электромобиль e-208, оснастив модель новой силовой установкой. Новинка появится на европейском рынке в начале 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», модернизированный хэтчбек визуально не отличается от предшественника, поскольку основные изменения носят технический характер.

Так, у модели улучшена климатическая система, изменены передаточные числа коробки передач и установлены более экономичные покрышки.

Кроме этого, Peugeot e-208 получил 156-сильный электромотор, установленный на передней оси, и батарею 54 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки около 400 км. Силовая установка заимствована у нового Peugeot e-308, который дебютировал осенью 2022 года.