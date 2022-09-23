Dodge представил 818-сильный Charger King Daytona

Компания Dodge представила пятую машину из «прощальной» серии Last Call – ею стал Charger King Daytona с 818-сильным компрессорным двигателем, особым декором кузова и салона. Партию из 300 автомобилей посвятили звезде дрэг-рейсинга Западного побережья 1960-х и 1970-х годов Уильяму «Большому Уилли» Робинсону, который использовал гонки как метод борьбы с уличным насилием и расовой нетерпимостью.

Как пишет портал Motor.ru, седан Dodge Charger King Daytona базируется на ураганном Charger SRT Hellcat Redeye Widebody. Под капотом «апельсинки» стоит стандартный для модели компрессорный HEMI V8 6.2, только форсированный с 808 до 818 л.с. Столько же «восьмерка» развивает на Charger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak и дрэговом Challenger SRT Super Stock.

Все 300 автомобилей Dodge Charger King Daytona будут окрашены в цвет Go Mango в сочетании с колесами Satin Carbon Warp Speed, шильдиками «сатинированный хром» и специальной графикой на корме. Вдобавок седан получит защелки капота Mopar, оранжевые тормозные суппорты Brembo, задний спойлер и обитый черной «наппой» и алькантарой салон. В списке стандартного оснащения – аудиосистема Harman Kardon и люк с электроприводом.