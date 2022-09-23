Hyundai не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания

Корейский автоконцерн Hyundai Motor не собирается полностью переквалифицироваться в производителя экологически чистых автомобилей, несмотря на грядущие изменения на авторынках и отказ других компаний от работы над ДВС. По словам исполнительного технического консультанта Альберта Бирманна, некоторые страны попросту не готовы к электрическому будущему, и Hyundai как глобальная компания не может игнорировать этот факт.

Как пишет портал Motor.ru, не исключено, что Hyundai не только продолжит модернизировать существующую линейку двигателей внутреннего сгорания, подгоняя ее под новые экологические нормы, – например, грядущий стандарт «Евро-7». Возможно, в арсенале компании появятся и совершенно новые ДВС, однако четкого подтверждения этому топ-менеджер пока не дал.

Что касается «Евро-7», то в ряде стран он может вступить в силу уже с 2025 года. Окончательный вариант стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах, пока не готов. Однако ясно, что принятие более строгой нормы повлечет за собой дополнительные расходы как для производителей, так и для покупателей автомобилей, поскольку отразится на себестоимости машин.

Год назад сообщалось, что к 2030 году 30% от общемировых продаж Hyundai, Kia и Genesis будут составлять автомобили с нулевым уровнем выбросов, а к 2045-му группа достигнет полной CO₂-нейтральности. В ближайшие восемь лет Hyundai планирует вложить в электрификацию только в Корее 16,54 млрд долларов.

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Фото: Hyundai