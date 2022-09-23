Peugeot 308 получил электрическую версию

Компания Peugeot представила электрическую модификацию модели 308 последнего поколения – хэтчбек E-308 и универсал E-308 SW.

Как пишет газета «Коммерсант», от версий с двигателями внутреннего сгорания новинки отличаются только шильдиками, а салон имеет только особое оформление цифровой панели приборов со специфическими для электромобиля показателями.

Peugeot E-308 и Peugeot E-308 SW получили 156-сильный электромотор, установленный на передней оси, и батарею 54 кВтч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки около 400 км.

Продажи электромобилей семейства E-308 в Европе начнутся в 2023 году. Напомним, премьера нового хэтчбека Peugeot 308 состоялась весной 2021 года, а универсал Peugeot 308 SW был показан летом того же года.

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Фото: Peugeot