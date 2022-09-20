АВТОВАЗ не исключил появления электрических LADA Vesta и Granta

АВТОВАЗ не исключил создания в долгосрочной перспективе электрических версий моделей LADA Vesta и Granta, заявил в интервью агентству «РИА Новости» президент компании Максим Соколов. По его словам, соответствующее решение во многом будет зависеть от продаж электрического Largus, опытные экземпляры которого должны быть выпущены в 2023 году.

Как сообщалось ранее, электрический фургон LADA Largus может пойти в серийное производство не ранее 2024 года, его выпуск будет налажен на заводе «ЛАДА Ижевск». По данным паблика «Русский автомобиль», АВТОВАЗу еще предстоит получить одобрение типа транспортного средства на e-Largus, а также найти поставщиков необходимых компонентов для его производства. Электрический LADA Largus построят на базе классический версии модели. Инженеры планируют установить электромотор на место двигателя внутреннего сгорания. Тяговые аккумуляторы разместят под задним диваном и в подкапотном пространстве. Кроме того, придется сместить заднюю подвеску для увеличения пространства в салоне, что приведет к изменению сборочных процессов.

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Фото: АВТОСТАТ