Индийская Mahindra представила новый электрокроссовер

Как пишет издание « Авторевю », Mahindra XUV400 – это не оригинальная разработка, а электрическая разновидность кроссовера Mahindra XUV300, который, в свою очередь, создан на базе модели SsangYong Tivoli (контрольный пакет корейской компании долгое время принадлежал «Махиндре»). Электромобиль тоже разработан в сотрудничестве с корейскими специалистами, но без прямого заимствования, ведь у Tivoli электрической версии нет: SsangYong начал электрификацию с более крупной модели Korando.

Индийский концерн Mahindra представил новый электрический кроссовер Mahindra XUV400. Стоимость новинки будет объявлены ближе к старту продаж, который запланирован на январь 2023 года.

Если Mahindra XUV300 имеет обрезанный задний свес, чтобы вписаться в льготный четырехметровый норматив по длине, то электромобиль укорачивать не пришлось: для батарейных машин подобных льгот в Индии нет. Поэтому по длине Mahindra XUV400 сопоставима с Tivoli: 4200 мм от носа до хвоста. Колесная база у всего семейства одинаковая – 2600 мм. Электрокроссовер имеет оригинальную переднюю маску, изменены бамперы и колеса.

Единственный электромотор установлен на передней оси, он выдает 150 л.с. и 310 Нм. Емкость литий-ионной тяговой батареи – всего 39,4 кВт/ч, но компания заявила, что запас хода по крайне оптимистичному индийскому циклу MIDC составит 456 км. Зарядное устройство переменного тока имеет мощность 7,2 кВт, а постоянного тока – 50 кВт.