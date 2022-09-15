Jeep анонсировал три электрических внедорожника

Компания Jeep до 2025 года представит четыре полностью новых электрических внедорожника и кроссовера для Европы и Северной Америки. Согласно новой стратегии бренда, к 2030 году в Европе все новые Jeep будут только электромобилями, а в Северной Америке к этому же сроку не менее половины всех новых Jeep должны быть электромобилями, пишет газета «Коммерсант».

Среди анонсированных новинок – электрический Jeep Wagoneer S с запасом хода без подзарядки не менее 640 км, адаптированный к тяжелому бездорожью внедорожник Jeep Recon со съемными дверями и лобовым стеклом, а также кроссовер Jeep Avenger 4xe.

Премьера Avenger 4xe состоится в октябре 2022 года на автосалоне в Париже, а продажи модели начнутся в 2023 году. Электрический Jeep будет доступен сначала в Европе, а затем на других рынках, включая страны Азии. Новинку станут собирать на заводе в польском Тыхы, а по своим габаритам она станет одноклассником Jeep Renegade.

Напомним, в настоящее время в линейке Jeep представлены модели только с двигателями внутреннего сгорания или гибридными силовыми установками.

Фото: Jeep