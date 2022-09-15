Dodge Challenger и Charger получили спецверсию в стиле 1970-х

Компания Dodge представила еще два особых маслкара, которые станут частью «прощальной» серии Last Call. Это Challenger Scat Pack Swinger и Charger Scat Pack Swinger, подражающие маслкарам конца 1960-х – начала 1970-х годов. Оба оснащены V8 6.4 HEMI (492 л.с., 644 Нм) и 8-диапазонным «автоматом», пишет портал Motor.ru.

Если быть более точным, «Свингеры» черпают вдохновение в модели Dart Swinger. Этот компактный хардтоп сочетал мощный двигатель со стильным декором. У него был зеленый кузов (не всегда) с золотистыми акцентами и салон, украшенный деревянными вставками. Поэтому как их далекий предок, современные маслкары получили эмблемы Gold School, графику на корме и соотвествующий интерьер.

Вдобавок Challenger Scat Pack Swinger и Charger Scat Pack Swinger положены 20-дюймовые колеса Gold School, черные шестипоршневые тормозные суппорты Brembo, алюминиевые накладки с текстурой «под дерево» и обивка сидений из кожи «наппа» и алькантары. Есть выбор цвета кузова – темно-зеленый F8 Green, кислотный Sublime Green или белый White Knuckle. У купе к тому же покрашен в золотистый воздухозаборник-шейкер.

Все «Свингеры» будут идти с расширенным кузовом Widebody. Тираж – по 1000 штук каждой модели. Всего в «прощальной» серии Last Call будет семь автомобилей, знаменующих собой конец эпохи бензиновых «восьмерок» – в том числе компрессорных Hellcat. Помимо Challenger Scat Pack Swinger и Charger Scat Pack Swinger, среди них купе Challenger Shakedown и седан Charger Super Bee, оснащенный радиальными дрэговыми шинами. Последний представитель вида отпразднует премьеру в ноябре, на шоу SEMA. Ожидается, что это будет Challenger, оснащенный 900-сильным двигателем на биоэтаноле.

Фото: Dodge