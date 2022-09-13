Aurus опубликовал тизеры внедорожника Komendant

Российский бренд премиальных автомобилей Aurus опубликовал тизерные изображения серийной версии внедорожника Aurus Komendant. На снимке можно увидеть, например, оптику новинки, решетку радиатора и колесные диски. Кроме этого, на одном из изображений демонстрируется салон автомобиля с мультирулем и цифровой приборной панелью, пишет портал Autonews.ru.

Официальная премьера внедорожника Aurus Komendant должна состояться 29 сентября в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Серийное производство новинки запланировано на конец ноября – начало декабря этого года на заводе в Татарстане.

Напомним, Росстандарт уже выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российский внедорожник Aurus Komendant. Как следует из документа, габаритные длина, ширина, высота автомобиля Aurus Komendant составляют 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, колесная база равна 3100 мм, колея передних и задних колес – 1700 мм. Компоновка салона – только четырехместная, двухрядная (других не предусмотрено). На заднем ряду – индивидуальные кресла повышенной комфортности. В ОТТС прописана одна модификация модели – с постоянным полным приводом. Ее снаряженная масса – 3235 кг, полная – 3495 кг.