Nissan представил новое поколение X-Trail для Европы

Как пишет газета « Коммерсант », автомобиль получил дизайн кузова в фирменном стиле современных моделей Nissan. Изменился салон, в котором теперь есть 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, проекционный дисплей, электронный джойстик коробки передач, новая мультимедийная система NissanConnect с 12,3-дюймовым экраном, фирменный комплекс ассистентов водителя Safety Shield 360, «полуавтопилот» ProPilot и ряд другого оборудования.

Компания Nissan представила новое поколение кроссовера X-Trail для европейского рынка, где новинка поступит в продажу до конца 2022 года.

Кроссовер построен на новой версии платформы Alliance CMF-C, что позволило помимо прочего реализовать 7-местный вариант модели с трехрядной компоновкой салона. Новинка доступна со 163-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором с переменной степенью сжатия VC-Turbo, который сочетается с 12-вольтовым стартер-генератором, вариатором и передним приводом.

Также доступен гибридный вариант e-Power, в котором 204-сильный мотор 1.5 VC-Turbo выступает в роли генератора для заряда электромотора, вращающего колеса. Полный привод e-4orce реализован за счет установки отдельного 128-сильного электромотора на задней оси – суммарная мощность силовой установки составляет 213 л.с.