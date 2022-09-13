Bentley Flying Spur получил флагманскую версию Speed

Компания Bentley показала седан Flying Spur в флагманской версии Speed, который стал самым мощным в гамме модели.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил 635-сильный 6-литровый бензиновый турбомотор W12, который сочетается с перенастроенной для ускорения переключения 8-ступенчатой автоматической коробкой переда и полным приводом. Новый седан оснащается полноуправляемым шасси и адативной подвеской.

Визуально Flying Spur Speed отличаются от других модификаций затемненной оптикой, черным декором кузова и шильдиками с обозначением спецверсии, а также углепластиковым аэродинамическим обвесом и 22-дюймовыми колесами особого дизайна.