Bentley Flying Spur получил флагманскую версию Speed | АВТОСТАТ

Bentley Flying Spur получил флагманскую версию Speed

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Компания Bentley показала седан Flying Spur в флагманской версии Speed, который стал самым мощным в гамме модели.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил 635-сильный 6-литровый бензиновый турбомотор W12, который сочетается с перенастроенной для ускорения переключения 8-ступенчатой автоматической коробкой переда и полным приводом. Новый седан оснащается полноуправляемым шасси и адативной подвеской.

Визуально Flying Spur Speed отличаются от других модификаций затемненной оптикой, черным декором кузова и шильдиками с обозначением спецверсии, а также углепластиковым аэродинамическим обвесом и 22-дюймовыми колесами особого дизайна.

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Новинка получила особую графику цифровой панели приборов и мультимедийной системы. Интерьер отделан материалом Dinamica и его разновидностью Dinamica Pure, а также отличается более богатым оснащением.

Новый Bentley Flying Spur Speed наряду с представленной летом 2022 года версией Mulliner Blackline – единственная модификация модели, которая доступна с двигателем W12. Напомним, выпуск базового Flying Spur Speed с 12-цилиндровым двигателем завершился в мае этого года.

Фото: Bentley

Источник: АВТОСТАТ

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