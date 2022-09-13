Bentley Flying Spur получил флагманскую версию Speed

Компания Bentley показала седан Flying Spur в флагманской версии Speed, который стал самым мощным в гамме модели.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил 635-сильный 6-литровый бензиновый турбомотор W12, который сочетается с перенастроенной для ускорения переключения 8-ступенчатой автоматической коробкой переда и полным приводом. Новый седан оснащается полноуправляемым шасси и адативной подвеской.
Визуально Flying Spur Speed отличаются от других модификаций затемненной оптикой, черным декором кузова и шильдиками с обозначением спецверсии, а также углепластиковым аэродинамическим обвесом и 22-дюймовыми колесами особого дизайна.
Новинка получила особую графику цифровой панели приборов и мультимедийной системы. Интерьер отделан материалом Dinamica и его разновидностью Dinamica Pure, а также отличается более богатым оснащением.
Новый Bentley Flying Spur Speed наряду с представленной летом 2022 года версией Mulliner Blackline – единственная модификация модели, которая доступна с двигателем W12. Напомним, выпуск базового Flying Spur Speed с 12-цилиндровым двигателем завершился в мае этого года.
Фото: Bentley